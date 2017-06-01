​День защиты детей отпраздновали в Окружном кардиодиспансере Югры // ФОТО

Специалисты Окружного кардиодиспансера Югры присоединились к празднованию Международного дня защиты детей: в учреждении лежат дети со всего региона, некоторые лечатся несколько недель, и для них вовсе не будет лишним внимание и поздравления, решили сотрудники диспансера.

Справка: Сейчас в кардиохирургическом отделении № 1 находятся десять ребятишек, самому младшему еще не исполнилось одного месяца.

Все маленькие пациенты вместе с поздравлениями получили подарки — фломастеры, краски, карандаши, альбомы и множество других мелочей для творчества. «Когда ребенок находится на больничной койке, порой ему трудно радоваться жизни наравне со здоровыми людьми, — говорит главный врач Окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева. — Детки только начинают свою жизнь, а уже знают, что такое преодоление тяжелой болезни. Мы всегда подбадриваем наших маленьких пациентов. А 1 июня, День защиты детей, это лишь еще один повод сделать их жизнь веселее и ярче».

Отметим, что в этом лечебном учреждении подарки и поздравления с праздниками детей стали доброй традицией: «Подаркотерапия иногда важна не меньше лечения, — говорят сотрудники кардиодиспансера — Как показывает практика, малыш в хорошем настроении может преодолеть любые трудности и быстрее выздоравливает».