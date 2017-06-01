​Все больше югорчан обращаются к медикам из-за клещей

Клещи атакуют: медицинские работники Югры сообщают об увеличении количества обращений. При этом специалисты напоминают, что лучшим средством защиты от клещевого энцефалита остается вакцинация.

«Начинать проведение курса вакцинации нужно заблаговременно, прививка проводится в несколько этапов с перерывами от 1 до 3 или 5-7 месяцев, — говорят сотрудники ОКБ Ханты-Мансийска. — При своевременной вакцинации к началу сезона активности клещей в организме человека вырабатывается устойчивый иммунитет».

Те, кто желает поставить прививки могут приходить в прививочный кабинет консультативно-диагностической поликлиники (кабинет № 1119 с 8 до 18 часов, в пятницу — с 08 до 17 часов. Информация для справок: 390-077, 390-007). Прививочный кабинет детской поликлиники № 2134 работает с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов.