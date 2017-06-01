​Наталья Комарова в рамках Петербургского международного экономического форума подпишет ряд важных для округа соглашений

Губернатор Югры Наталья Комарова принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. В окружном департаменте общественных и внешних связей отметили, что программа главы региона очень насыщенная. Сегодня, 1 июня, она примет учаситие в пленарной сессии «Макроэкономическая политика – от стабилизации к росту».

В этот день состоится также ряд деловых встреч и подписание соглашений. Так, будут заключены соглашения о сотрудничестве между правительством Югры и Публичным акционерным обществом «Почта банк», федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина», обществом с ограниченной ответственностью «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ». Губернатор Югры Наталья Комарова и глава Владимирской области Светлана Орлова подпишут план мероприятий по реализации Соглашения между регионами о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.

В пятницу, 2 июня, губернатор Югры примет участие в Саммите глав энергетических компаний. Далее в программе – заседание консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации по вопросу «Современная региональная промышленная политика как фактор повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности в субъектах Российской Федерации» и Пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина.

На сессии «Цифровая революция в здравоохранении: достижения и вызовы» Наталья Комарова выступит с докладом о югорских наработках по этому направлению.

Также в этот день состоится подписание двух соглашений с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», в том числе по реализации проекта агентства «Магазин верных решений» и практик – финалистов Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.