​О капремонте югорчанам расскажут в специальной брошюре

Югорский фонд капитального ремонта выпустил брошюру о капремонте, сообщает пресс-служба фонда. В ней собственникам помещений в многоквартирных домах раскрываются основные понятия системы капитального ремонта, все последние изменения в законодательство, порядок действий при той или иной ситуации и другая информация.

Впрочем, издание будет полезным и для управляющих компаний, и подрядчиков, который проводят работы по капремонту, и даже жителям новостроек которые не вошли пока в программу капремонта.

Тираж уже почти разошелся, однако ее еще можно найти в управляющих компаниях городов округа, а также существует электронная версия брошюры, которую можно скачать на сайте фонда капремонта.