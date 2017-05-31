​Дело о гибели детей в автокатастрофе будет рассматриваться в Ханты-Мансийске

Суд Ханты-Мансийского автономного округа в ходе заседания во вторник, 30 мая, принял решение рассматривать дело о гибели 12 человек в результате аварии на трассе «Ханты-Мансийск - Тюмень» в декабре 2016 года в окружной столице. Об этом сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, в ходе предварительных слушаний поступило ходатайство о переводе рассмотрения дела из Ханты-Мансийского районного суда в Нефтеюганский районный суд - по месту проживания потерпевших. Родственники погибших отмечали, что рассмотрение дела в столице Югры вызовет у них ряд неудобств, поскольку им придется добираться на заседания в город из Нефтеюганска.

Но суд принял решение оставить дело в Ханты-Мансийском районном суде. «Такое решение суд принял с учетом мнения сторон», - сказал собеседник агентства. Планируется, что до 22 июня состоится заседание по существу.

4 декабря 2016 года на автодороге «Ханты-Мансийск - Тюмень» произошла авария с участием двух грузовиков и автобуса, перевозившего воспитанников и тренеров спортшколы спортивного резерва «Сибиряк». Погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Больше 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

На скамье подсудимых — четыре человека: водителю грузовика Volvo предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, водителю автобуса и представителю превозчика — в оказании услуг, повлекших смерть двух или более лиц, директору детской спортшколы «Сибиряк» - в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.