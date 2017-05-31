​ХК «Югра» готов выполнить все условия, чтобы остаться в КХЛ

Хоккейный клуб «Югра» готов соответствовать ужесточившимся критериям, чтобы остаться в Континентальной хоккейной лиге. Об этом на встрече с журналистами, состоявшейся накануне в Ханты-Мансийске, рассказал директор департаменте физической культуры и спорта автономного округа Игорь Губкин.

Он отметил, что во многих профессиональных лигах уже достаточно давно идут структурные изменения. Например, еще осенью прошлого года были поставлены задачи о снижении бюджетного финансирования профессионального спорта и перенаправление средств на развитие массового спорта.

«Но наш хоккейный клуб является одним из самых малобюджетных в КХЛ. Несколько дней назад на заседании правления КХЛ были определены критерии, которым должны соответствовать хоккейные клубы. Требования ужесточились, это касается и телетрансляций, и спортивного результата. «Югра» готова их все выполнить, и на сегодняшний момент продолжает готовиться к новому сезону. У нас новый главный тренер, который уже сейчас выстраивает работу для достижения наилучшего результата», - отметил он.

Напомним, в нынешнем чемпионате ханты-мансийцы стали только 25-ми. По ходу сезона «Югрой» руководили три главных тренера – Павел Езовских, Андрей Соколов и Андрей Разин. Весной клуб подписал соглашение с двукратным обладателем Кубка Гагарина и трёхкратным чемпионом мира в качестве тренера Игорем Захаркиным. Перед новым главным тренером стоит задача, как минимум, выйти в плей-офф. Об этом в интервью KHL.ru заявил генеральный директор ХК «Югра» Василий Филипенко. «С ним я вижу хорошие перспективы «Югры». Известно, что по сравнению с топовыми клубами, у нас бюджет невелик, но нам под силу показать хороший результат», - уверен он.