​ЕГЭ в Югре стартовал без сбоев

Первые ЕГЭ в Югре прошли без сбоев, сообщает департамент образования округа: напомним, 29 мая выпускники сдавали географию и информатику. По словам специалистов департамента, перед началом экзаменов провели всю необходимую подготовку, проверили готовность всех экзаменационных пунктов, обеспечили их безопасность, в том числе информационную — чтобы все сдающие были в равных условиях.

Напомним, что основной период ЕГЭ будет проходить весь июнь — сдавать экзамены будут почти десять тысяч выпускников причем девять тысяч из них — те, кто вышли из стен школы в этом году.