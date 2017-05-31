​Спортивный арбитражный суд пообещал снять временное отстранение российских лыжников 31 октября

Временное отстранение российских лыжников от соревнований сохранится до 31 октября: таково решение Спортивного арбитражного суда (CAS, который накануне отклонил апелляцию югорчан Александра Легкова и Евгении Шаповаловой, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлии Ивановой. Об этом сообщает департамент спорта округа.

«CAS принял решение сохранить временное отстранение до 31 октября 2017 года, — говорится в сообщении суда. — После этой даты отстранение будет снято и спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, если не будут найдены доказательства нарушений антидопинговых правил и их не признают виновными. Еще одно временное отстранение может быть наложено на спортсменов Международной федерацией лыжного спорта (FIS) после этой даты, если факты и обстоятельства будут того заслуживать, и будет предметом обжалования».

Напомним, что спортсменов отстранили в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады — 2014 в Сочи.