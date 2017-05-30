​Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила с 80-летием журналиста Альбину Глухих

Сегодня, 30 мая, журналисту Альбину Глухих исполнилось 80 лет. Легенду югорской журналистики чествовали в конференц-зале Центра «Открытый регион». И даже он не мог вместить всех желающих ее поздравить с юбилеем, отмечается на сайте центра.

Кроме коллег-журналистов, на торжество пришли депутат Думы Югры, общественный деятель Александр Новьюхов, руководитель совета старейшин коренных малочисленных народов Севера Александр Константинов, председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова, директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова, первый заместитель директор департамента недропользования и природных ресурсов Евгений Платонов и другие.

Во время мероприятия Альбине Глухих позвонила губернатор Югры Наталья Комарова. Фото: myopenugra.ru

Поздравила Альбину Глухих и глава региона Наталья Комарова: «Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Вы относитесь к редкому числу людей, которые сами творят свою эпоху. Именно такая эпоха, связанная с Вашим творчеством, составляет золотой фонд журналистских работ Югры. На них выросло и воспитано не одно поколение жителей нашего округа. Несмотря на течение лет и перемены вокруг, Ваши репортажи всегда оставались образцом писательского мастерства, наблюдательности, уважения к своей земле и своему читателю.

Очень важно, что этот творческий огонь, которым Вы освещаете вершины журналисткой профессии и щедро делитесь с каждым новым поколением публицистов Югры, продолжает оставаться путеводной звездой и Вашей собственной жизни. Вы начали этот год с презентации новой книги «Судьба журналиста», которую Ваши коллеги тут же окрестили летописью нашего округа. Так оно и есть, потому что в Вашей судьбе и служении югорчанам отразилась судьба всей Югры – деятельная, полная добрых и невероятных историй, поражающая своей целеустремлённостью, масштабом достижений и задач.

Спасибо за ваш труд и энергию, с которым Вы воплощаете в жизнь самые смелые идеи. Желаю Вам, дорогая Альбина Сергеевна, здоровья, благополучия и всего самого доброго».

Альбина Глухих больше 50 лет она проработала в окружной газете. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Любимыми героями очерков Альбины Сергеевны всегда были коренные народы - ханты и манси. В том числе эти истории легли в основу книги «Судьба журналиста», которую выпустили в начале года.