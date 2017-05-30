​Временное отстранение от соревнований югорских лыжников Александра Легкова и Евгении Шаповаловой может быть снято этой осенью

Временное отстранение от международных соревнований шести российских лыжников, в числе которых спортсмены, выступающие за Югру, Александр Легков и Евгения Шаповалова, будет снято 31 октября 2017 года. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщается на сайте окружного депспорта.

Таким образом, CAS отклонил апелляцию спортсменов о снятии временного отстранения от соревнований. «После этой даты отстранение будет снято и спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, если не будут найдены доказательства нарушений антидопинговых правил и их не признают виновными. Еще одно временное отстранение может быть наложено на спортсменов Международной федерацией лыжного спорта (FIS) после этой даты, если факты и обстоятельства будут того заслуживать, и будет предметом обжалования», - говорится в сообщении.

Напомним, лыжники Александр Легков, Евгения Шаповалова, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова были отстранены FIS из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Основанием для наказания послужили данные доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.