​Югорчане поедут на Уральский конгресс по здоровому образу жизни

В работе IX Уральского конгресса по здоровому образу жизни и Уральском форуме «Здоровье или табак», которые пройдут в Екатеринбурге 31 мая и 1 июня, примут участие югорчане. Как передает департамент здравоохранения округа, в делегации от Югры — заместитель губернатора Всеволод Кольцов, главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения Алексей Молостов и заведующая отделом организации и координации профилактической работы Центра медицинской профилактики Оксана Гурова.

Они выступят с докладами, расскажут о проведении Года здоровья в Югре, а также пообщаются со специалистами из других регионов Урала, приняв участие в симпозиумах, заседаниях и выставке «Урал — территория здоровья».

Упор в научных заседаниях будет сделан на такие темы, как «Современные подходы к профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний», «Здоровье или табак», «Психическое здоровье» и другие.