​Музей «Торум Маа» отметит День защиты детей праздником манси

Международный день защиты детей в музее «Торум Маа» в Ханты-Мансийске отметят народным праздником манси «Праздник трясогузки»: действо стартует 1 июня в 12 часов, сообщает департамент культуры округа.

Это интерактивный выставочный проект, комментируют сотрудники музея: всех пришедших ждут игры, традиционные для коренного населения. Хозяйкой праздника станет Трясогузка, которая, по поверьям манси, разбивает лед на реке, стряхивает тепло с крылышек и приносит весну. Действительно, прилет трясогузок означает возвращение тепла.

Помимо традиционных забав, всех интересующихся также ждут и новшества: так, впервые на творческой площадке музея выступит Вера Кондратьева, известная не только в Югре, но и далеко за ее пределами обладательница уникального голоса, лауреат всероссийских и международных конкурсов.