​В Югре гранты получили лучшие молодежные проекты

Лучшие молодежные проекты Югры удостоены грантовой поддержки в рамках окружного молодежного форума «Югра — территория возможностей». О конкурсе

молодежных проектов и социально значимых программ, проходившем по 15 номинациях (в том числе — «Молодежные медиа», «Добровольчество», «Молодежь, нуждающаяся в помощи государства», «Инновации и научно-техническое творчество», «Противодействие экстремизму и научно – техническое творчество», «Предпринимательство») рассказывает департамент образования округа.

«Конкурс направлен на поддержку проектов по вовлечению молодежи в жизнь общества, — прокомментировал начальник отдела молодежной политики департамента образования и молодежной политики Югры Артем Щербаков. — Ежегодно число его участников растет. Важно, что победители, чьи программы будут признаны лучшими, получат гранты в размере до 250 тысяч рублей на развитие своего проекта».

Как отмечают члены жюри, сегодня у молодежи округа сохраняется интерес к экологическим проектам: «Я с радостью поддержала несколько экологических проектов, один из них проект студента Ханты-Мансийской государственной медицинской академии Сергея Саганского «Разработка инновационного биопрепарата для борьбы с хитиносодержащими вредителями леса». Он поднял интересную, важную, нужную тему, проводит исследования в Самаровском Чугасе. Проект длительный, но уже есть первые результаты. Грант даст ему возможность продолжать научные исследования, которые помогут сохранять лесное богатство Югры», — говорит заместитель начальника отдела информационных систем лесного хозяйства и особо охраняемых территорий департамента недропользования и природных ресурсов Светланы Масленкина.

Также в лидерах такие номинации, как «Здоровый образ жизни и спорт», «Молодежь, нуждающаяся в помощи государства», «Противодействие экстремизму и развитие межнациональных отношений», «Творчество»: они собарли наибольшее количество заявок.

«Конкурс в очередной раз показал, что в Югре живет и работает творческая молодежь. И наша задача — дать ей возможность развиваться, — подытожила председатель Общественной палаты Югры, председатель жюри Ирина Максимова. — Но проектная культура должна расти. Любой проект важно сопровождать, корректировать, развивать. Это я знаю на своем личном опыте, и об этом мы также говорили с участниками конкурса».