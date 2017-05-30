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​Ханты-Мансийский НПФ помог людям, которых незаконно перевели в другой НПФ

В Ханты-Мансийском НПФ рассказали о юридической помощи людям, которых в 2016 году незаконно перевели в другой пенсионный фонд. По данным представителей НПФ, на сегодня уже несколько десятков клиентов обратились с такой проблемой: они говорят, что получили письма, что с 2017 года не являются клиентами Ханты-Мансийского НПФ, притом, что не подписывали никаких договоров с другими пенсионными фондами.

Наиболее часто такие случаи регистрировались в крупных муниципалитетах — среди них Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Белоярский, Берёзово.

Всем обратившимся Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд помогает в оформлении официальных обращений в Центральный Банк РФ, Прокуратуру и Роскомнадзор.

«Да, должны признать. В нашей индустрии сложилась сегодня такая ситуация, — отметил руководитель Ханты-Мансийского НПФ Алексей Охлопков. — И мы должны защитить права своих клиентов — людей, которые доверили нам свои пенсионные накопления. Сделали осознанный выбор. А теперь, усилиями самых настоящих мошенников, оказались переведены в другие НПФ. Я убежден, что оставлять всё как есть, ни в коем случае нельзя. Я обращаюсь к нашим клиентам: приходите к нам, мы поможем вам отстоять свои права, наши юристы подготовили пакет документов, которые вы сможете подать в соответствующие структуры».


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Сегодня в 13:00, просмотров: 184, комментариев: 0


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