​Скамейка примирения появилась в Ханты-Мансийске

В рамках дворовых субботников в Ханты-Мансийске установили Скамейку примирения, сообщает департамент общественных и внешних связей округа. Руководитель МП «Водоканал» Николай Молчанов (именно сотрудники этого предприятия проводили субботник и установили скамейку), отметил, что это — подарок городу. «Первая идея родилась с ландшафтным зоопарком и размещением фигуры лося в прошлом году, — говорит он. — Затем пришла мысль установить два необычных фонаря, символизирующих единство мужчины и женщины. А недавно мы дополнили это место Скамейкой примирения. Хочется сделать что-то хорошее для горожан».

Двор по улице Ледовая был прибран в рамках сезона дворовых субботников «Здесь живет детство», который поддерживает «Водоканал». «Мы стараемся создать для жителей наших домов комфортные условия для проживания, — комментирует руководитель предприятия. — Это не только ремонт и обслуживание, но и создание благоприятного микроклимата. Жители должны жить с удовольствием, получать хорошие эмоции от совместных прогулок во дворе».

Работников поддерживают и жители домов: они проводят субботник уже в третий раз за год. Нынешний был приурочен к Международному дню соседей, который традиционно отмечается в последнюю пятницу мая.