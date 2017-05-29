​Опубликованы видео и подробности смертельного ДТП под Пыть-Яхом: «Сила удара была чудовищной» // ВИДЕО, ФОТО

СМИ опубликовали подробности и видео с места ДТП, в котором погибли три человека. Напомним, около 12.00 в понедельник, 29 мая, на 687 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» столкнулись МАН и ВАЗ-2110.

«Водитель МАНа рассказывает, что он направлялся в сторону месторождения, когда со стороны дач ГПЗ на встречную полосу вылетела десятка. От столкновения он уйти не успел. Сила удара была чудовищной, легковой автомобиль полностью ушел под МАН. После того, как МЧС освободил автомобиль из-под грузовика, стало ясно, что в машине просто фрагменты тел», - сообщает «Пыть-Ях Онлайн».

По данным издания, в аварии погибли двое парней и девушка. На месте происшествия работают спасатели и полиция.

Фото, видео: pyt-yah-online.ru