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​На портале «Открытый регион – Югра» представили проект «Книга предложений»

Проект «Книга предложений» представили на портале «Открытый регион – Югра». Как говорят разработчики, он позволяет жителю округа получить ответ на свое обращение, жалобу или предложение всего за десять дней. Вопросы можно задать по разным категориям — образование, здравоохранение, ЖКХ, экология и т.д.

«Мы пытаемся создать простой путь от человека к власти, чтобы он мог оперативно получить ответ на интересующий его вопрос, — прокомментировала директор «Центра «Открытый регион» Оксана Макеева, — в отношениях с властью «Книга предложений» — это очень действенный механизм. Мы надеемся, что после начала работы сервиса в полную силу, снизиться количество не только официальных обращений граждан, но и вопросов губернатору на «прямой линии», которая недавно прошла и вызвала большой резонанс».

Немаловажно, что обратившийся в «Открыый регион» человек после может поставить свою оценку ведомству, которое ответило на его вопрос. «Порой чиновники дают не ответ, а «отписку», — объясняет Оксана Макеева. — У нас было несколько обращений, на которые мы получали не реальные ответы, а ссылки на законы, постановления. Именно поэтому мы запустили «рейтингование» ответов. Следующий наш шаг — рейтинг открытости департаментов. Мы хотим понимать, как они работают. В этом направлении будет важен общественный контроль». Общественный контроль — один из четырех стандартов открытости: «Первый — это обратная связь общества и власти, — перечисляет Оксана Макеева. — Второй — понятная работа ведомств. Людям необходимо рассказывать о работе органов власти простым языком. Третий — общественный контроль и последний — совершенствование управленческих решений, повышение их качества, которое достигается, благодаря общественному обсуждению. В городе это уже началось — теперь мы стараемся выйти на окружной уровень».


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Сегодня в 16:11, просмотров: 70, комментариев: 0


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