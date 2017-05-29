​Кондинский район отметил приток туристов

Уголки Югры становятся интересны туристам со всей страны: в Кондинский район — в частности, в мансийскую деревню Старая Мулымья — потянулись жители Перми, Тюмени, Санкт-Петербурга, Челябинска, Нижнего Тагила и Москвы. Как передает департамент общественных и внешних связей округа, туристы едут сюда за отдыхом от городской суеты.

Старая Мулымья интересна тем, что сегодня готова принимать туристические потоки, благодаря работе жителя Советского района Виктора Вискунова, который ныне является председателем правления национальной общины «Мулымья». Он взялся за заброшенное поселение и сделал из него этническую деревню. «Говорят, что здесь хорошая аура и хорошо спится, — говорит он. – Приезжают к нам, чтобы отдохнуть от цивилизации, подышать свежим деревенским воздухом, порыбачить и собрать ягоды, грибы».

Впрочем, не только антураж притягивает туристов: в деревне живут два постоянных жителя народа манси, которые знакомят гостей с историей и культурой северного народа и даже проводят традиционные обряды.

В дальнейшем здесь должен появиться учебный центр по развитию северного оленеводства: такова цель Виктора Вискунова, для достижения которой он уже оформил 1 200 гектаров земли возле деревни.

«Такие вещи социально значимы для округа, — объяснил он. — Во-первых, это предоставляет рабочие места местным жителям, во-вторых, дает возможность вести традиционный образ жизни коренным малочисленным народам Севера. Сейчас в деревне проживает молодой парень, манси, так ему ничего не надо кроме леса. Он учится делать традиционные лодки, которые будут востребованы туристами. Когда-то коренное население держало в этих местах оленей. Здесь хорошая кормовая база для них…»