​Наталья Комарова вошла в президиум Госсовета

Губернатор Югры Наталья Комарова в числе восьми глав регионов вошла в состав президиума Государственного совета Российской Федерации: ротацию состава провел президент Владимир Путин.
Как передает департамент общественных и внешних связей Югры, на сегодня состав президиума выглядит так: губернатор Югры Наталья Комарова, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Хакасии Виктор Зимин, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Калмыкии Алексей Орлов, губернатор Смоленской области Алексей Островский, губернатор Магаданской области Владимир Печеный.