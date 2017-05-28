​Почти десять тысяч школьников сдадут в Югре ЕГЭ

После последних звонков для школьников начинается пора экзаменов. В этом году ЕГЭ в Югре будут сдавать пости 9,9 тысячи выпускников, в том числе более 8,9 тысяч выпускников этого года, передает департамент образования округа.

Первый ЕГЭ пройдет 29 мая — это будет экзамен по географии и информатики, спустя два дня запланирован ЕГЭ по математике (базовый уровень). Остальные экзамены пройдут уже в июне: второго числа — математика (профильный уровень), пятого — по обществознанию, седьмого — по физике и литературе, девятого — по русскому языку. 13 июня пройдет ЕГЭ по иностранным языкам и биологии, 15 и 16 июня — письменный экзамен по иностранным языкам, 19 июня — химия и история.

После основной поры сдачи экзаменов начнется резервный период для пересдачи по всем предметам: он продлится с 20 июня по 1 июля.

Обязательными являются экзамены по русскому языку и математике. Среди экзаменов по выбору наиболее популярны у югорчан обществознание (его выбрали 4,9 тысячи выпускников), физика (2,6 тысячи человек), биология (почти 1,8 тысячи учащихся), история (около 1,8 тысячи выпускников).

Традиционно практически все образовательные организации в округе будут оснащены системами видеонаблюдения: это 912 аудиторий 107 школ округа, включая штабы и Региональный центр обработки информации.