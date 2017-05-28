​Жители Лангепаса обсудили Кодекс проффесиональной этики организаций ЖКХ

Общественное обсуждение Кодекса делового поведения и профессиональной этики организаций ЖКХ прошло в Лангепасе, о чем сообщает пресс-служба администрации города.

Документ был создан по инициативе Молодежной палаты при думе города: молодежь решила взять в свои руки вопрос организации общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере. Та, напомним, взяла курс на привлечение частных инвестиций, который предполагает активное развитие конкуренции между ресурсоснабжающими организациями, а также управляющими компаниями. Для того, чтобы эта борьба не приводила к тому, что жильцы вынуждены будут переплачивать за услуги, и был создан кодекс.

«Как житель города я поддерживаю Кодекс на все сто процентов, — прокомментировал депутат окружной думы Андрей Филатов. — Да, данный документ не является законом. Это свод определенных правил поведения для организаций ЖКХ и условий для осуществления ими деятельности на территории города. Инициативные лангепасцы так видят решение вопроса оказания организациями ЖКХ услуг. Мы вправе решать, кто будет управлять нашими домами, так как речь идет о нашем комфортном проживании, о получении качественных услуг, стоимость которых будет адекватной. Поэтому мы вправе устанавливать правила и условия для тех, кто заходит на рынок жилищно-коммунальных услуг города. Конечно, этот документ важен и нужен, ведь он поможет уберечь нас, потребителей, от непорядочной конкуренции между организациями жилищно-коммунального комплекса».

Депутат принял участие в общественном обсуждении документа: по его мнению, он будет работать при соблюдении определенных условий. «Как я понимаю, в основе реализации Кодекса должно лежать информирование населения города о деятельности организаций ЖКК, в том числе управляющих компаний. И организацию доведения информации до лангепасцев, на мой взгляд, должна взять на себя Молодежная палата, — отметил он. — Знание того, как та или иная компания соблюдает требования Кодекса и как оказывает услуги, поможет потребителю сделать правильный выбор между ними. Еще раз отмечу, я полностью поддерживаю эту инициативу, готов всячески помогать в ее продвижении».

Проект Кодекса размещен здесь.