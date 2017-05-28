​Югорские экстремалы готовятся к чемпионату по супермотокроссу

Чемпионат по супермотокроссу пройдет в Югре в октябре, сообщает департамент общественных и внешних связей округа. Он будет проведен на средства, выделенные в качестве грантов на реализацию проектов в сфере молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи округа.

Средства распределили накануне: публичную защиту проходили 56 проектов, победителями стали 24 проекта, которым выделят в общей сложности 12,9 миллиона рублей.

На проект «Проведение Чемпионата Югры по супермотокроссу в классах мотоциклов 125 и 250 см. куб. Первенство Югры по мотокроссу в классах мотоциклов 55, 65 и 85 см. куб» выделено 200 тысяч рублей, говорит один из его разработчиков — председатель Няганского отделения ДОСААФ России Наталия Беспалова.

«К нам приедут спортсмены и любители со всех муниципалитетов Югры, — также рассказала она. — Планируется участие более двухсот человек. Все уже знают о нем и с нетерпением ждут. Преодолеть нашу трассу смогут попробовать даже 6-летние дети. Кроме того, мы с курсантами проведем показательные выступления по бездорожью на КАМАЗах и УРАЛах.Уверена, что мероприятие будет зрелищным! Планируем сделать соревнования ежегодными».

Среди других защищенных проектов — школа молодежной журналистики «Медиа-лаборатория», участие команды КВН «Борцы» в телевизионной записи фестиваля КВН «Голосящий КиВиН», окружной конкурс «Студент года», велопробег «Путь к Здоровью», окружная патриотическая акция «Югра – Вахта памяти» и другие. Организовал конкурс окружной департамент образования и молодежной политики.