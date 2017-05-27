​ГИМС Березово напоминает о необходимости освидетельствования маломерных судов

Государственная инспекция по маломерным судам Березовского инспекторского отделения ФКУ ЦЕНТР ГИМС МЧС России по Югре сообщает всем владельцам маломерных судов о необходимости их освидетельствования. Напомним, что этой процедуре подлежат все судна, который в последний раз проходили освидетельствование на годность к плаванию более пяти лет назад.
Владельцам такого имущества требуется обратиться в подразделение ГИМС в п.Березово ул.Ленина 28/1. п.Игрим ул.Королева 9, для составления заявления. Пр себе необхолимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий право пользования и (или) распоряжения маломерным судном(если обращается не владелец);
- судовой билет маломерного судна.
Инспекторы напоминают, что невыполнение этих требований влечет за собой штрафы от 500 до 1000 рублей. За справками обращайтесь по телефону в Березово (834674) 2-20-06, в Игриме (834674) 6-15-37
Работа для подростков Сургута. Ирина Кадирова, заместитель директора МАУ «Наше время» // ONLINE 30 мая в 15.30