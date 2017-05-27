​ГИМС Березово напоминает о необходимости освидетельствования маломерных судов

Государственная инспекция по маломерным судам Березовского инспекторского отделения ФКУ ЦЕНТР ГИМС МЧС России по Югре сообщает всем владельцам маломерных судов о необходимости их освидетельствования. Напомним, что этой процедуре подлежат все судна, который в последний раз проходили освидетельствование на годность к плаванию более пяти лет назад.

Владельцам такого имущества требуется обратиться в подразделение ГИМС в п.Березово ул.Ленина 28/1. п.Игрим ул.Королева 9, для составления заявления. Пр себе необхолимо иметь:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;

- документ, подтверждающий право пользования и (или) распоряжения маломерным судном(если обращается не владелец);

- судовой билет маломерного судна.

Инспекторы напоминают, что невыполнение этих требований влечет за собой штрафы от 500 до 1000 рублей. За справками обращайтесь по телефону в Березово (834674) 2-20-06, в Игриме (834674) 6-15-37