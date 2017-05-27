​Музей Природы и Человека покажет «Книжные сокровища Югры»

«Книжные сокрровища Югры» выставлены в Музее Природы и Человека в Ханты-Мансийске, сообщает телеканал «Югра». Выставка посвящена Дню славянской письменности и культуры, который, отметим, является единственным в стране церковно-государственным праздником.

В экспозиции — коллекция старопечатной и рукописной книги из собрания старейшего музея Югры: 227 книг, в том числе 27 рукописных, 131 старопечатная книга, 69 книг гражданской печати. Более 50 книг датируются 17-19 веками: это Соборное уложение 1649 года, Минея общая 1600 года, крюковой Ирмологий 60-х годов XIX в., Псалтырь с восследованием 1627 года, Устав (Око церковное) 1633 года.

Отдельный раздел посвящен гражданской печати петровской и екатерининской эпох: здесь можно будет изучить царские указы, учебную литературу, книги раскольников.