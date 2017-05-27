​Многодетные семьи рассказали главе Югорска о своей жизни

В Югорск мэр побеседовал с многодетными семьями, сообщает департамент общественных и внешних связей округа. Во время встречи Раис Салахов рассказал о перспективе выделения бесплатных земельных участков, а также о планах развития территории под индивидуальную застройку.

Например, в юго-восточной части города — в 19 микрорайоне — планируется выделить более 300 участков лоя льготников. Всего, кстати, в очереди на получение земли состоит 235 семей, 131 из которых — многодетные.

Кроме того, на встрече обсудили и другие вопросы — например, строительство дорог к этим участками и эликтрификацию их. Тут градоначальник успокоил собравшихся, рассказав, что вопросы электроснабжения микрорайона, уже обсуждаются с генеральным директором АО «ЮРЭСК» Михаилом Козловым: начало работ по прокладке сетей начнется не в 2019-м, как ранее планировалось, а в 2018 году.