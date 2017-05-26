​В учебном заведении Ханты-Мансийска орудовал вымогатель

В отношении 20-летнего учащегося одного из учебных заведений Ханты-Мансийска возбуждено несколько уголовных дел за серию вымогательств. О действиях злоумышленника в полицию сообщили еще в марте. Жертвами вымогателя становились первокурсники, которым он угрожал физической расправой. Стражи порядка установили, что с октября 2016 года по апрель 2017 года студент совершил пять фактов вымогательства.

«В отношении подозреваемого возбуждено сразу несколько уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде», - сообщили в пресс-службе МОМВД России «Ханты-Мансийский».