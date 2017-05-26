​Депутат гордумы Ханты-Мансийска предложил переименовать улицу мира в честь Александра Филипенко

Депутат думы Ханты-Мансийска Виталий Чистов предложил переименовать улицу Мира в честь экс-губернатора Югры Александра Филипенко, сообщает Муксун.fm. Предложение он высказал во время заседания городской думы, уточнив, что такие просьбы часто поступают к нему от жителей окружного центра.

На заседании было отмечено, что этот вопрос нужно обсудить с юристами и, возможно, созвать депутатские слушания. Чистов считает, что большинство горожан его инициативу поддержит.