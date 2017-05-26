​Сергей Устюгов назван лучшим «зимним» спортсменом сезона

Лучшим спортсменом зимних видов спорта сезона 2016/17 назван югорчанин Сергей Устюгов, сообщает «Юграмегаспорт». Таков выбор интернет-пользователей сайта Международного конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха, где проводилось голосование. На выбор были представлено пять спортсменов из разных уголков страны — их объединяет то, что в завершившемся сезоне они показали самые высокие результаты на международном уровне».

Сергей Устюгов — «единственный человек за всю историю лыжного спорта, выигравший пять гонок подряд в рамках одной престижнейшей гонке-многодневке «Tour de Ski». Всего в сезоне Кубка мира он 11 раз поднимался на пьедестал почета. Завоевал две золотых и три серебряных медали чемпионата мира», сказано на сайте конгресса.

Отметим, что югорчанин провел, пожалуй, самый триумфальный сезон в своей карьере — лидировал на этапах Кубка мира, на многодневной гонке Tour de Ski, взял четыре золотые медали на чемпионате России в марте в Ханты-Мансийске. В завершении сезона он одержал победу в V Югорском лыжном марафоне, отправив на второе место сильнейшего соперника — норвежца Петтера Нортуга.

Кстати: Поддержать земляка может каждый югорчанин, для этого достаточно пройти по этой ссылке и выбрать Сергея Устюгова в числе номинантов. Голосование продлится до 30 мая.