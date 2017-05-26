​В Югорске прошло совместное заседание Координационного совета по инвестициям и Проектного комитета

На совместное заседание Координационного совета по вопросу развития инвестиционной деятельности и Проектного комитета при главе Югорска, которое прошло в городе накануне, говорили о привлечении инвестиций для реализации представленных проектов.

Как передает пресс-служба администрации города, градоначальник Раис Салахов отметил, что на это следует направить все усилия органов местного самоуправления.

Также рассмотрели некоторые проекты, которые уже реализуются. Например, проектная инициатива «Строительство транспортной развязки в двух уровнях» имеет целью завершить строительство в 2018 году. Объект обеспечит беспрепятственный проезд между южной и северной частями города, которые разделены железной дорогой.

Кроме того, отметили и потенциальные инвестиционные проекты: о них рассказал заместитель директора МАУ «Молодежный центр «Гелиос» Алексей Антипин. Это проект по переработке отходов пластика, для которого центр уже привлек средства инвестора — им стало ООО «Газпром трансгаз Югорск»; а также проекты по переработке макулатуры и автомобильных шин. Все их рассмотрят на месте по предложению главы города.

В итоге пока что остановились на том, что первый рассмотренный проект «Строительство транспортной развязки в двух уровнях», был запущен посредством системы Проектного управления в администрации города.