​В Ханты-Мансийске проведут реконструкцию сражений Великой Отечественной войны

События времен Великой Отечественной войны оживут в Ханты-Мансийске: 12 июня в городе пройдет военно-историческая реконструкция сражений начала военных действий, сообщает пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр».
За основу возьмут события 22 июня 1941 года: на восточной набережной города воссоздадут военно-боевые действия — солдатские сражения, танковые бои и авиационные налеты.
Особо отмечается, что будет использовано оружие с холостыми патронами: ППШ, автомат Калашникова, карабин и винтовка Мосина.
Мероприятия начнутся в 17 часов — посмотреть могут все желающие.
Работа для подростков Сургута. Ирина Кадирова, заместитель директора МАУ «Наше время» // ONLINE 30 мая в 15.30