​Югорчан приглашают подать заявку на национальную премию «Гражданская инициатива»

Национальная премия «Гражданская инициатива» ждет участия югорчан, сообщает департамент общественных и внешних связей округа. Сейчас продолжается прием заявок, он окончится 5 июня, напоминают организаторы.

Напомним, что основной целью конкурса заявлен поиск героев нашего времени, новых лиц современного гражданского общества. Лучших из них будут чествовать 25 июня в Ханты-Мансийске в концертно-театральном зале «Классик». В церемонии примет участие губернатор Наталья Комарова.

Чтобы попасть в число победителей, следует подать свои проекты и инициативы на суд конкурсного жюри. Оно рассмотрит их и позовет лучших в столицу округа: кстати, организаторы обещают организацию проезда в город. Поданные на рассмотрение Премии заявки примут участие и в федеральном этапе конкурса, победители которого будут определены в Москве: им вручат статуэтки «Золотой росток» и по 250 тысяч рублей в качестве приза.

Справка: Премия «Гражданская инициатива» учреждена в 2013 году. Руководит проектом режиссер, Заслуженный деятель искусств России, член КГИ Юлий Гусман.