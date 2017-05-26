​Последний звонок отзвенел в ЮКИОРе

Для учащихся и студентов Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва 25 мая стал днем последнего звонка, передает департамент общественных и внешних связей Югры.

Мероприятие прошло в виде путешествия по мотивам фантастической повести Кира Булычева «Девочка с Земли» — только воспитанники прибыли на Планету ЮКИОР в игровом зале спортивного комплекса колледжа. Героями стал восьмой по счету выпуск колледжа: это 54 выпускника среднего образования и 27 выпускников средне-специального образования.

Традиционно последний звонок стартовал с поднятия флага РФ — церемонию провели Рашид Янгазиев (финалист первенства России по боксу среди юниоров, кандидат в мастера спорта, который, кстати, в этом году выполнил норматив мастера спорта России) и Елизавета Калугина (победительница Первенства России по биатлону среди девушек в эстафетной гонке, кандидат в мастера спорта, в этом году также ставшая мастером спорта России).

К выпускникам с поздравительной речью обратился директор департамента физической культуры и спорта Югры Игорь Губкин, а спортивные итоги учебного года подвел Николай Бондарев — легенда югорского спорта, Заслуженный тренер России, Почетный житель Ханты-Мансийска. В финале праздника под своды спорткомплекса запустили воздушные шары.