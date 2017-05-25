​Житель Ханты-Мансийска, устроивший массовое ДТП, стал фигурантом уголовного дела

В отношении 25-летнего жителя Ханты-Мансийска возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения. В конце апреля он, управляя автомобилем «Тойота Марк 2», устроил массовое ДТП. Двигаясь по улице Строителей молодой человек протаранил две припаркованные машины. В аварии серьезно пострадал пассажир «Тойоты Марк 2», его здоровью был причинен тяжкий вред.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

«В ходе проверки сотрудники полиции установили, что виновник аварии ранее был подвергнут административному наказанию – лишен права управления транспортным средством на срок до 18 месяцев», - сообщили в пресс-службе городской полиции.

Сейчас мужчине, если его вина будет доказана, грозит до двух лет лишения свободы. Его автомобиль помещен на штрафную стоянку, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения – обязательство о явке.