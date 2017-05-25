​Наталья Комарова поздравила выпускников с «Последним звонком»

25 мая — традиционный день последних звонков в школах. Как передает пресс-центр правительства Югры, в округе сегодня в 326 школах отпраздновали окончание учебы более 89 тысяч выпускников 11 классов, а также почти 17 тысяч девятиклассников.

«Для каждого из нас школа стала дверью в большой мир — мир знаний, дружбы, реализации своих талантов и способностей, — обратилась к ним губернатор Югры Наталья Комарова. — Сегодня вы переступаете порог этого мира, прощаетесь с школой. Позади остаются ее стены, но не то доброе и важное, что школа вложила в вас. Эти знания – самые ценные, они помогут не ошибиться во взрослой жизни, выбрать профессию и состояться в любимом деле. Впереди – экзамены, проверка полученных знаний. Отнеситесь к ним ответственно, и при этом не забывайте о главном – знания приносят пользу тогда, когда вы верите в себя и работаете на достижение своей цели. Мы, взрослые, верим в вас и ваш успех, в то, что нынешнее поколение югорчан — умное, талантливое и чуткое — сделает наш округ, страну еще сильнее, успешнее, комфортнее для жизни. Здоровья, счастья, удачи вам!»

Теперь перед вчерашними школьниками новые задачи: слать экзамены и поступить в вузы. Заявления на сдачу ЕГЭ в этом году подали в Югре почти десять тысяч человек, а также 20 выпускников прошлых лет и воспитанников учреждений среднего профессионального образования.