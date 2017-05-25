​9 тысяч школьников сдадут ЕГЭ в Югре

К ЕГЭ готовятся 8 927 юных югорчан, передает окружной департамент образования. Экзаменационная пора начнется 29 мая с испытаний по географии и информатики, продолжится спустя два дня ЕГЭ по математике (базовый уровень). Остальные экзамены пройдут уже в июне: второго числа — математика (профильный уровень), пятого — по обществознанию, седьмого — по физике и литературе, девятого — по русскому языку. 13 июня пройдет ЕГЭ по иностранным языкам и биологии, 15 и 16 июня — письменный экзамен по иностранным языкам, 19 июня — химия и история.

Далее начнется резервный период для пересдачи по всем предметам: он продлится с 20 июня по 1 июля.

Напомним, что обязательными являются экзамены по русскому языку и математике. Среди экзаменов по выбору наиболее популярны у югорчан обществознание (его выбрали 4,9 тысячи выпускников), физика (2,6 тысячи человек), биология (почти 1,8 тысячи учащихся), история (около 1,8 тысячи выпускников).