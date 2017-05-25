​В Ханты-Мансийске появилась «Улица Здоровья»

«Улица Здоровья» — так называется площадка, которая работала в Ханты-Мансийске накануне во время открытия международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Как передает пресс-служба окружного департамента здравоохранения, организаторами выступили специалисты Центра медицинской профилактики и Ханты-Мансийской государственной медицинской академии.

На «Улице Здоровья» все желающие могли измерить давление и получить консультацию по сохранению своего здоровья. А волонтеры из числа будущих медработников охотно распространяли буклеты с информацией о здоровом образе жизни. Стимулом пройти обследования стали подарки, которые раздавали волонтеры.