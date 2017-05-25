16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,0701   EUR  63,0116  

​Уже 228 человек в Югре пострадали от клещей

К этому моменту на территории Югры от клещей пострадали уже 228 жителей, включая 41 ребенка, передает данные Роспотребнадзора пресс-служба КУ «Центроспас-Югория». Особо отмечается, что, к счастью, пока не зарегистрированы заболевания инфекциями, которые обычно разносят клещи.

В «лидерах» по обращаемости населения остаются Кондинский район (здесь зарегистрировано 48 случаев присасывания вредителей), Пыть-Ях с 33 случаями, Ханты-Мансийск с 31 случаем.

В Сургуте и Нижневартовске на клещей пожаловались по 20 человек. Самым безопасным с этой точки зрения может считаться Югорск (один случай).

В связи с тем, что клещи уже начали атаки на население, в муниципальных образованиях округа уже стартовало проведение акарицидных обработок территорий летних оздоровительных учреждений, мест массового отдыха. На сегодня обработано 242,83 га территорий.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:00, просмотров: 166, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 15:07
а сколько укушенных комарами жителей округа?
Гвоздь Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 15:44
А сколько собачек повесили в Порту?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Комфортная городская среда? Для кого как…

​Комфортная городская среда? Для кого как…
Очередная парковка на месте зеленой зоны появится в Сургуте
Дмитрий Кузин, председатель ТОС «Союз» Сегодня в 10:41
496 13
​Храм vs. Торговый центр: кто кого? // ИНФОГРАФИКА

​Храм vs. Торговый центр: кто кого? // ИНФОГРАФИКА
Пользователи siapress.ru с этим вопросом определились
Андрей Луговой Сегодня в 10:27
265 1
Лилия Сулейманова

Пешком не пойду
Ответ на блог Рината Айсина: почему я не пересяду на общественный транспорт
Лилия Сулейманова 24 мая в 15:19
899 28
​Азбучные истины

​Азбучные истины
Сегодня день святых славянских первоучителей, солунских братьев Кирилла и Мефодия
Атанас Атанасов 24 мая в 11:17
241 1
​Биография – врагу не пожелаешь

​Биография – врагу не пожелаешь
Что делать, когда и семьи, и дома вдруг больше нет...
Александр Оверчук, помощник главы Сургута 24 мая в 11:11
550 9
Вадим Шувалов: «Для инвестиций открыты все направления» // ВИДЕО

Вадим Шувалов: «Для инвестиций открыты все направления» // ВИДЕО
В приоритете на 2017 год — строительство в Сургуте автовокзала и реконструкция жд-вокзала
Ева Рудион 24 мая в 10:54
448 2
​Сургутянин, откажешься ли ты от авто?

​Сургутянин, откажешься ли ты от авто?
В город приходят крупнейшие сервисы такси, планируются платные парковки, увеличивается стоимость содержания машины…
Ринат Айсин, депутат Думы ХМАО-Югры 24 мая в 10:17
1969 51
​Архитектура не мила // ИНФОГРАФИКА

​Архитектура не мила // ИНФОГРАФИКА
Сургутяне невысоко оценивают работу чиновников ДАиГ
Андрей Луговой 24 мая в 10:13
372 7
​Будущий молочный гигант Тюменской области дал первую продукцию

​Будущий молочный гигант Тюменской области дал первую продукцию
Никита Шаганенко 23 мая в 17:42
724 1
​Дачи или газопровод?!

​Дачи или газопровод?!
Даже если ответчик сровняет свой дом с землей, угроза безопасности останется все равно. На этой земле (она ведь остается в собственности) ответчик будет сажать овощи, ягоды, деревья. Угроза жизни и здоровью для всех горожан так же не зависит от сноса дачных строений.
Татьяна Ушакова, Антон Дикманников, Павел Заикин, инициативная группа митинга 19 мая в 10:41
1133 3
На днях рубль может «сходить» к апрельским минимумам // АУДИО, ТЕКСТ

На днях рубль может «сходить» к апрельским минимумам // АУДИО, ТЕКСТ
Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 23 мая в 14:57
466 0
​«Люди беспокоятся о диверсификации Югры, чтобы регион занимался не только нефтью и газом, — и мы реализуем это видение» // СТЕНОГРАММА

​«Люди беспокоятся о диверсификации Югры, чтобы регион занимался не только нефтью и газом, — и мы реализуем это видение» // СТЕНОГРАММА
Наталья Комарова провела «Прямую линию»
Наталья Комарова, губернатор Югры 23 мая в 12:20
755 2
Мы подали заявку на проведение еще одного митинга

Мы подали заявку на проведение еще одного митинга
20 мая в Сургуте прошел митинг, посвященный отмене части льгот за детские сады
Эдуард Логинов, председатель Межрегиональной общественной организации инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» 23 мая в 12:10
433 1
​«Табу» — в абсолютном разрыве

​«Табу» — в абсолютном разрыве
Хитрость этой выставки заключается в том, что если работы дико не понравились и вызвали неприятие, то ваш культурный уровень оставляет желать лучшего, если же очень понравились — тоже плохо…
Анастасия Малимон, сургутянка 23 мая в 11:51
912 20
Юрий Нуреев

​Это провал
На поводу у меньшинства охотно пошли чиновники — люди, которые просто обязаны обладать широким кругозором, ну, как минимум — не ставить под вопрос здоровье творца Афродиты…
Юрий Нуреев 23 мая в 11:31
1798 62
​Где сбываются сургутские мечты

​Где сбываются сургутские мечты
Программа «Среда для жизни: квартира и город» была очень насыщенной, я не успевал менять локации, так в рамках форума прошли «Дни городских экскурсий», открытые лекции для городских предпринимателей, кинопоказы под открытым небом и фестиваль еды...
Сергей Никитский, блогер 23 мая в 09:22
330 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика