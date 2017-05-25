​Уже 228 человек в Югре пострадали от клещей

К этому моменту на территории Югры от клещей пострадали уже 228 жителей, включая 41 ребенка, передает данные Роспотребнадзора пресс-служба КУ «Центроспас-Югория». Особо отмечается, что, к счастью, пока не зарегистрированы заболевания инфекциями, которые обычно разносят клещи.

В «лидерах» по обращаемости населения остаются Кондинский район (здесь зарегистрировано 48 случаев присасывания вредителей), Пыть-Ях с 33 случаями, Ханты-Мансийск с 31 случаем.

В Сургуте и Нижневартовске на клещей пожаловались по 20 человек. Самым безопасным с этой точки зрения может считаться Югорск (один случай).

В связи с тем, что клещи уже начали атаки на население, в муниципальных образованиях округа уже стартовало проведение акарицидных обработок территорий летних оздоровительных учреждений, мест массового отдыха. На сегодня обработано 242,83 га территорий.