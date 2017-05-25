​Большинство детских лагерей Югры к работе готовы

Проверка детских лагерей в Югре близится к завершению: по данным главного государственного инспектора труда в Югре Людмилы Грибовой, большинство учреждений к работе готовы.

Как передает департамент общественных и внешних связей, нарушений, подобных прошлогодним, ныне не выявлено.

«На сегодня мы проверили все детские летние организации Ханты-Мансийска и района, — рассказала Людмила Грибова на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи автономного округа. — Ситуация в целом хорошая, те недочеты, которые мы нашли, начальники лагерей смогут устранить в короткие сроки».

Осталось предусмотреть в штатах лагерей медработников, которые бы наблюдали за детьми. Председательствовавший на заседании замгубернатора Всеволод Кольцов признал, что в этом плане не все просто: в регионе не хватает специалистов этого профиля, и, «перетянув край одеяла на детей, можно оставить без помощи население небольших поселков и деревень». Департаменту здравоохранения придется проработать этот вопрос.