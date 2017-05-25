​Аудиторы с мировым именем снова проверили Ханты-Мансийский НПФ: успешно

Об очередной аудиторской проверке в Ханты-Мансийском НПФ сообщила пресс-служба фонда. Здесь работали представители одной из крупнейших международных компаний — Deloitte, который пришли к выводу, что консолидированная отчетность за 2016 год достоверно отражает финансовое положение фонда, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за отчетный год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Данные открытые: с ними можно ознакомиться на официальном сайте фонда.

Отметим, что Deloitte не впервые проводит аудит в Ханты-Мансийском НПФ и в его дочерних предприятиях. Компания входит в «большую четверку» аудиторов мира: это крупнейшая в мире профессиональная сеть, которая насчитывает 255 тысяч сотрудников, она находится в сотне самых выдающихся компаний мира по версии журнала Fortune.

Ханты-Мансийский НПФ инициировал формирование финансовой отчетности фонда по международным стандартам финансовой отчетности до того, как это стало обязательным для всех пенсионных фондов, отметил его глава Алексей Охлопков: «Уже второй год мы привлекаем аудиторов «большой четверки» для аудита нашей отчетности. Я глубоко убежден, что отчетность по МСФО, заверенную аудитором «большой четверки» исказить очень сложно. Истории таких примеров не известно. Такая отчетность –— гарантия полной прозрачности финансовой деятельности».