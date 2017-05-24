​В Ханты-Мансийске мошенник заработал 250 тысяч на бизнес-леди

В Ханты-Мансийске бизнес-леди лишилась 250 тысяч рублей, желая приобрести помещение в одном из торгово-деловых центров города. Женщина перечислила на счет общества с ограниченной ответственностью задаток, после чего продавец перестал выходить на связь и сделка купли-продажи не состоялась.

Индивидуальный предприниматель обратилась за помощью в полицию. По данному факту следственным отделением МО МВД России «Ханты-Мансийский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, отметили в пресс-службе ведомства.