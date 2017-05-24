​Летом в Югре будут трудоустроены больше десяти тысяч подростков

15 тысяч 620 подростков будут трудоустроены в Югре в этом году. Только летом подработать смогут 10 тысяч 762 человека, в том числе 1065 несовершеннолетних, находящихся на профилактическом учете. Цифры озвучил директор департамента труда и занятости населения округа Алексей Варлаков на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи, которое провел заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

Работать подростки будут подсобными рабочими, курьерами, уборщиками территорий, производственных и служебных помещений, рабочими по благоустройству населенных пунктов. «На сегодняшний день заключено 88 договоров на создание 10227 рабочих мест для несовершеннолетних. Основные работодатели: специализированные молодежные учреждения, государственные и муниципальные предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства, образовательные, художественные, спортивные школы, индивидуальные предприниматели», - уточнили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В 2017 году в региональном бюджете на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних запланировано потратить 41 млн 818,5 тысяч рублей. Денежные средства пойдут на материальную поддержку несовершеннолетним работникам и компенсацию затрат работодателям в части расходов на оплату труда подростков. Муниципалитеты на эту цель выделили 96,4 млн рублей, работодатели – более 5 млн рублей.