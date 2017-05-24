​Лучшим донором России-2017 стал житель Ханты-Мансийска // ФОТО

Житель Ханты-Мансийска Роман Чемёркин стал победителем XIV Всероссийского конкурса «Лучший донор России – 2017» в номинации «Региональный лидер донорского движения», сообщает пресс-служба Окружной клинической больницы.

«На протяжении 16 лет Роман Чемёркин является одним из самых ярких лидеров донорского движения города Ханты-Мансийска. На протяжении этих лет с его участием и помощью были организованы более 30 донорских акций - «Авто-МотоДонор», «Спасибо, донор!», «Национальный день донора», «С Новым годом, Служба крови!» и другие, - рассказали о победителе медучреждении. - Благодаря участию Романа, акция «Авто-МотоДонор» является одной из самых ярких. Традиционно Роман Чемёркин к участию в мероприятии привлекает большое количество автомобилистов, мотоциклистов, велосипедистов, спортсменов и других спортивно ориентированных жителей Ханты-Мансийска. Таким образом, Роман Михайлович привлекает внимание общественности к проблемам Службы крови и донорства среди населения города и района. Его усилиями ряды доноров регулярно пополняются молодыми активными кадрами».

Всероссийский конкурс «Лучший донор России – 2017» проводит общероссийская общественная организация «Российская ассоциация трансфузиологов». Победителей выбирают в пяти номинациях.

Фото: vk.com/public103952450