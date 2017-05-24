Сургут остается в аутсайдерах рейтинга Югры по собираемости взносов на капремонт

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов представил рейтинги муниципалитетов Югры по собираемости взносов на капремонт. Списки представлены на официальном портале фонда. В одном из них города и районы расставлены по собираемости взносов за текущий год, в другом — за все время действия программы.

В этом году лидерами рейтинга стали Октябрьский район (118,94%), Нижневартовск (109,76%) и Урай (105,81%). Аутсайдерами — Югорск (72,76%), Кондинский район (73,32%) и Нефтеюганский район (77,35%). Сургут в этом списке занял 13 место из 22-х. Впрочем, собираемость взносов в крупнейшем городе округа выросла до 90,43 процента. По данным на 1 мая, горожанам начислено 320,3 млн рублей выплат, выплачено — 289,7 млн рублей.

В целом, в Югре собираемость взносов составляет 95 процентов. За четыре месяца начислено югорчанам 1 млрд 81 млн рублей, оплатили жители Югры 1 млрд 35 млн рублей, задолжали 46 млн рублей.

За весь период действия программы капитального ремонта – с октября 2014 года по сегодняшний день собираемость в Югре составляет 80,4 процента. Всего за это время собрано 6 млрд 742 млн рублей. Задолжали югорчане за капремонт 1 млрд 639 млн рублей.

В рейтинге собираемости за весь период действия программы первое место занимает Когалым (100,4%), на втором — Нефтеюганск (96,76%), на третьем — Ханты-Мансийск (96,52%). В аутсайдерах: Мегион (67,3%), Нижневартовский район (68,12%) и Сургут (70,61%).

«В конце списка до сих пор находятся Мегион, Нижневартовск, Нижневартовский район, Сургут и Сургутский район. При этом необходимо отметить, что данные муниципалитеты показывают наибольший рост показателя собираемости за последний месяц. К примеру, самый большой прирост собираемости показал Нижневартовск – 2,15 процента», - подчеркнули в пресс-службе Югорского фонда.