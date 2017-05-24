​Югра отметит День славянской письменности и культуры хором

День славянской письменности и культуры отмечают сегодня в учреждениях культуры Югры. Как передает департамент общественных и внешних связей округа, запланировано более 200 мероприятий, включая конкурсы, театрализованные представления, мастер-классы, квесты, литературные чтения и прочее. Они будут идти во всех 22 муниципалитетах региона.

Например, в столице округа с 11 часов рботает Государственная библиотека Югры с выставкой «Мы – славяне». Музей природы и человека представляет тематическое занятием «Славянская каллиграфия», Центр народных и художественных промыслов и ремесел приглашает на тематические выставки «Русская история», «Птичий хоровод» и мастер-класс по традиционному народному искусству «На пороге лета».

Сургутская филармония в 15 часов откроет Хоровой праздник, который станет завершением XV «Пасхальных хоровых Ассамблей». К слову, в три часа хоровые праздники начнутся и в других муниципалитетах. Например, в Югорске будет идти Фестиваль-праздник вокально-хорового искусства, Концертно-театральный комплекс «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске представит концерт-мелодекламацию «Как хороши, как свежи были розы».

Плане всех мероприятий размещен на официальном сайте окружного департамента культуры.