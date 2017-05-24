​Новый офис врача общей практики открылся в Югорске

Югорск получил новый офис врача общей практики в новостройке по улице Толстого, 18, сообщает пресс-служба администрации города. В церемонии открытия участвовали заместитель губернатора Югры по социальным вопросам Всеволод Кольцов, представители городской администрации, парламента и заинтересованная общественность.

Всеволод Кольцов в приветственной речи сказал: «Сегодня мы является участниками значимого события — открытия нового офиса врача общей практики. Порядка 10800 жителей Югорска получили прекрасный, современный объект оказания первичной медицинской помощи. Причем именно той помощи, которая чрезвычайно востребована. Открытие офиса четко реализует ту стратегию, которую обозначила губернатор Югры, развивая здравоохранение округа — организация объектов здравоохранения в шаговой доступности».

Говоря от лица правительства округа и губернатора Натальи Комаровой, чиновник поблагодарил за слаженную работу руководство Югорска, медицинского учреждения и строительной компании, а председатель общественного совета при департаменте здравоохранения округа, заслуженный врач РФ Валерий Каданцев также отметил, что это событие является ярким примером успешного взаимодействия Югорской городской больницы, администрации города, департамента здравоохранения Югры, думы и общественного совета по здравоохранению.

Прием начнется 25 мая, рассказал главврач больницы Федор Медведев: талоны на прием можно взять в регистратуре офиса.

а, прием пациентов в офисе начнется 25 мая. Взять талоны на прием к терапевтам и педиатрам можно будет здесь же в регистратуре офиса. Здесь будет работать четыре участковых терапевта и пять педиатров. Кроме того, откроются процедурный и прививочный кабинеты.