​В Ханты-Мансийске прошла акция «Узнай свой ВИЧ-статус»

Узнать свой ВИЧ-статус можно было накануне в Советской районной больнице Ханты-Мансийска коллектив которой провел соответствующую акцию в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», посвященной Всемирному дню памяти, умерших от СПИДа.

Так, сотрудники больницы совместно с работниками Центра профилактики и борьбы со СПИД организовали выезд мобильного пункта экспресс-тестирования.

В итоге семь трудовых коллективов и студенты Советского политехнического колледжа прошли тестирование, параллельно прослушав лекции о ВИЧ-инфекции. А вечером акция переместилась на центральную площадь — все могли получить консультацию специалистов по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа, которые, кроме того, раздавали специализированную литературу. Каждый получил возможность бесплатно и анонимно за 15 минут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Как передает департамент здравоохранения, за два дня экспресс-тестирование прошли 196 человек.

Специалисты департамента отмечают, что провериться на ВИЧ можно и не участвуя в акции: нужно просто обратиться в кабинет инфекционных заболеваний Советской районной больницы на ул. Киевская, 33 (здание детской поликлиники, вход со стороны автобусной остановки) ежедневно с восьми утра до четырех дня. Справки по телефону: 6-21-78. «Анализ проводится анонимно и бесплатно с последующим консультированием, — подчеркивают специалисты. — Своевременно выявленное заболевание позволит обеспечить необходимое диспансерное наблюдение и вовремя начать лечение».

Также все могут круглосуточно бесплатно обращаться за социально-психологической помощью по телефонам доверия: 8-800-101-1212, 8-800-101-1200.