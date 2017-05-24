​Чиновники из Югорска заняли 4 место в окружной спартакиаде

Команда муниципальных служащих Югорска приняла участие в окружной спартакиаде и стала четвертой, сообщает пресс-служба администрации города. Соревнования проходили с 15 по 21 мая в столице округа: Спартакиада муниципальных служащих Югры — уже седьмая по счету. На этот раз она была посвящена 87-й годовщине образования Югры.

В соревнованиях участвовали 14 команд от органов местного самоуправления городов и районов: они выясняли, кто лучший в волейболе, бильярде, настольном теннисе, плавании и дартсе. Попутно сдавали нормы ГТО в четырех возрастных категориях.

В итоге лучшими признаны команды Белоярского района, Сургута и Кондинского района: они заняли первые три призовых места.

«Команда города Югорска заняла второе призовое место по волейболу и третье место в соревнованиях по бильярду. В игре в дартс команда заняла шестое место и седьмое место в плавании, — объяснили подробности в администрации Югорска. — В общем зачете Югорск занял четвертое место, улучшив результаты прошлого года на три позиции».

Столь заметные результаты удостоились упоминания главы города: Раис Салахов поблагодарил спортсменов. «Хочу отметить, что с каждым годом, наша команда занимает более высокие места в турнирной таблице, — отметил он. — Потенциал команды растет. Выражаю вам искреннюю благодарность за то, что достойно представили наш город». Сам он, к слову, не участвовал в соревнованиях, но выразил по этому поводу сожаление. Обычно градоначальник участвует в соревнованиях по бильярду: «На следующий год я постараюсь принять участие в VIII Спартакиаде и посоревноваться за призовое место в бильярде», — пообещал он.