​В Ханты-Мансийске в ДТП пострадала водитель «Ниссана» // ФОТО

За минувшие сутки в Югре произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых травмы получили четыре человека, сообщает пресс-служба ГИБДД Югры. Одна из аварий случилась в 13.25 в Ханты-Мансийске. На улице Свердлова водитель 29-летний мужчина, управляя автомобилем УАЗ, не уступил дорогу автомобилю «Ниссан», под управлением 46-летней женщины. В результате столкновения ДТП водитель «Ниссана» получила телесные повреждения.
Фото пресс-службы ГИБДД Югры
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