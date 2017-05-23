​Жители Югры задали Наталье Комаровой больше 700 вопросов

В понедельник, 22 мая, губернатор Югры Наталья Комарова ответила на вопросы жителей округа. «Прямая линия» с главой региона длилась больше 2,5 часов. Всего поступило более 700 обращений. Департамент общественных и внешних связей округа подвел предварительные итоги мероприятия.

Лидером по количеству вопросов, предварительно поступивших на «Прямую линию», стали Ханты-Мансийский район и Мегион. Во время прямого эфира самыми активными были жители Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Основные темы обращений касались жилищных вопросов, ЖКХ, здравоохранения, образования, уровня заработных плат, благоустройства, строительства и ремонта дорог.

«В ходе прямого эфира в формате видеоконференцсвязи вместе с губернатором работали главы всех 22 муниципальных образований Югры, которые оперативно реагировали на обращения жителей и поручения главы региона», - отметили в департаменте.

Уточняется также, что ответы последуют на все обращения, даже если они не прозвучали во время прямого эфира.