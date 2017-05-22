​Главный полицейский Югры в прошлом году заработал 2,7 млн рублей

В 2016 Югры начальник УМВД по ХМАО-Югре Василий Романица заработал 2 миллиона 773 тысячи 176 рублей. В собственности у главного полицейского округа находится почти 10 соток земли, дом площадью 327 квадратных метров и две квартиры — 60 и 40 «квадратов». В пользовании - дом площадью 215 «квадратов». Супруга Романицы за год заработала 1,8 млн рублей, у нее в собственности квартира площадью 52 квадратных метра. Транспортных средств у супругов нет.
Сведения о доходах опубликованы на сайте МВД России.
не такое уж и большое